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Тайриз Халибёртон ответил, почему хочет остаться в «Индиане» на всю карьеру

Тайриз Халибёртон ответил, почему хочет остаться в «Индиане» на всю карьеру
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон высказался по поводу выступления за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из маленького рынка.

«Мне очень нравится жить в Индианаполисе. Этот город стал особенным местом для меня и моей семьи — теперь здесь живут все мои близкие. Мне не нужны яркие огни и блеск большого мегаполиса. У нас своя, особая поддержка на домашних матчах: здесь люди искренне переживают за свои команды, и эта страсть передаётся из поколения в поколение. Такая атмосфера отличается от той, что бывает в более крупных городах.

Именно поэтому мне приятно быть частью этого и хочется, чтобы так было всю мою карьеру. Я по-настоящему рад играть за «Пэйсерс», — приводит слова Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей страничке в социальной сети X.

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