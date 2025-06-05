Тайриз Халибёртон ответил, почему хочет остаться в «Индиане» на всю карьеру

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон высказался по поводу выступления за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из маленького рынка.

«Мне очень нравится жить в Индианаполисе. Этот город стал особенным местом для меня и моей семьи — теперь здесь живут все мои близкие. Мне не нужны яркие огни и блеск большого мегаполиса. У нас своя, особая поддержка на домашних матчах: здесь люди искренне переживают за свои команды, и эта страсть передаётся из поколения в поколение. Такая атмосфера отличается от той, что бывает в более крупных городах.

Именно поэтому мне приятно быть частью этого и хочется, чтобы так было всю мою карьеру. Я по-настоящему рад играть за «Пэйсерс», — приводит слова Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей страничке в социальной сети X.