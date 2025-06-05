Халибёртон — перед финалом НБА: «Оклахома» — сильнейшая команда в лиге

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон перед финальной серией плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о сопернике — «Оклахома-Сити Тандер».

«Я не хочу обходить или искать пути в обход — я хочу пройти сквозь это испытание. Хочется пройти через лучшую команду, принять самый серьёзный вызов. Эта команда — сильнейшая в НБА. Нет коротких путей к победе над ними», — заявил Халибёртон во время пресс-конференции.

Первый матч серии между командами состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.