Халибёртон — перед финалом НБА: «Оклахома» — сильнейшая команда в лиге
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон перед финальной серией плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о сопернике — «Оклахома-Сити Тандер».
«Я не хочу обходить или искать пути в обход — я хочу пройти сквозь это испытание. Хочется пройти через лучшую команду, принять самый серьёзный вызов. Эта команда — сильнейшая в НБА. Нет коротких путей к победе над ними», — заявил Халибёртон во время пресс-конференции.
Первый матч серии между командами состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
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