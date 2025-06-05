Рик Карлайл ответил на вопрос о новом лице НБА, отметив величие Леброна и Карри

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл ответил на вопрос, о новом лице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), не забыв упомянуть заслуги лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Время покажет. Но Леброн Джеймс и Стеф Карри по-прежнему остаются эталонами в баскетболе. Они по-настоящему недосягаемы, и их достижения продолжают поражать воображение», — заявил Карлайл во время специальной пресс-конференции в предверии финальной серии плей-офф НБА.

Первый матч серии между «Индианой» и «Оклахома-Сити Тандер» состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.