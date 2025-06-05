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Рик Карлайл ответил на вопрос о новом лице НБА, отметив величие Леброна и Карри

Рик Карлайл ответил на вопрос о новом лице НБА, отметив величие Леброна и Карри
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл ответил на вопрос, о новом лице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), не забыв упомянуть заслуги лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Время покажет. Но Леброн Джеймс и Стеф Карри по-прежнему остаются эталонами в баскетболе. Они по-настоящему недосягаемы, и их достижения продолжают поражать воображение», — заявил Карлайл во время специальной пресс-конференции в предверии финальной серии плей-офф НБА.

Первый матч серии между «Индианой» и «Оклахома-Сити Тандер» состоится в ночь с 5 на 6 июня. Начало встречи — 3:30 мск. Отметим, что «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию запланированного матча.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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