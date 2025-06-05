Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс рассказал, каким Халибёртон был в сборной США, перед финалом НБА

Леброн Джеймс рассказал, каким Халибёртон был в сборной США, перед финалом НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о разыгрывающем «Индиана Пэйсерс» Тайризе Халибёртоне перед стартом финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметив их совместный опыт выступлений за сборную США на Олимпийских играх 2024 года.

«Хали [Тайриз Халибёртон] — один из тех особенных игроков. Их успех [«Индианы»] не случаен и не возник из ниоткуда.

Он стал возможен благодаря Хали и всей команде — она идеально сбалансирована для этого состава. После тренировок (в сборной США по баскетболу. — Прим. «Чемпионата») мы устраивали соревнования по штрафным: я, он, Эдвардс [Энтони Эдвардс] и Эй Ди [Энтони Дэвис]. Мы поддевали друг друга, пытаясь вывести соперника из равновесия», — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

Сейчас читают:
Всё, что нужно знать про финал НБА в 2025 году. Главные интриги — и не только
Всё, что нужно знать про финал НБА в 2025 году. Главные интриги — и не только
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android