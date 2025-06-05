Леброн Джеймс рассказал, каким Халибёртон был в сборной США, перед финалом НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о разыгрывающем «Индиана Пэйсерс» Тайризе Халибёртоне перед стартом финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отметив их совместный опыт выступлений за сборную США на Олимпийских играх 2024 года.

«Хали [Тайриз Халибёртон] — один из тех особенных игроков. Их успех [«Индианы»] не случаен и не возник из ниоткуда.

Он стал возможен благодаря Хали и всей команде — она идеально сбалансирована для этого состава. После тренировок (в сборной США по баскетболу. — Прим. «Чемпионата») мы устраивали соревнования по штрафным: я, он, Эдвардс [Энтони Эдвардс] и Эй Ди [Энтони Дэвис]. Мы поддевали друг друга, пытаясь вывести соперника из равновесия», — заявил Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.