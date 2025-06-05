«Навыки Дёмина — это не то, что сейчас нужно». Издание из США — о Егоре в «Орландо»

Североамериканский портал Orlando Magic Daily от Fansided, посвящённый клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик», оценил перспективы прихода в команду 19-летнего российского защитника Егора Дёмина через драфт НБА.

«Навыки Дёмина — это не то, что сейчас нужно составу «Орландо». Он также не выглядит игроком, способным стабильно хорошо бросать трёхочковые. В прошлом сезоне процент его попаданий из-за дуги составил всего 27%, и в НБА, где линия трёхочковых дальше, ему будет ещё сложнее.

В составе «Мэджик» уже есть несколько баскетболистов, которых сложно назвать элитными снайперами и созидателями атаки. Приглашение Дёмина только усугубит и без того явные проблемы команды с бросками. Напомним, в сезоне-2024/2025 «Орландо» занял последнее место в лиге и по количеству реализованных трёхочковых, и по проценту попаданий издали.

Выбор такого игрока, как Дёмин, лишь ухудшит ситуацию с пространством на площадке и ограничит атакующий потенциал команды. Пока «Мэджик» существенно не усилят свои атакующие возможности, их потолок останется низким. Егор Дёмин — несомненно талантливый баскетболист, но именно таких игроков клубу стоит избегать на предстоящем драфте», — сказано в статье.