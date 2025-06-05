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Адам Сильвер ответил на критику лотереи драфта после победы «Далласа»

Адам Сильвер ответил на критику лотереи драфта после победы «Далласа»
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер отреагировал на тот факт, что «Даллас Маверикс» будет выбирать под общим первым номером на предстоящем драфте НБА, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

«Мы называем это лотереей, и иногда кажется, что из-за этого люди воспринимают победу «Далласа» как невероятное везение, чуть ли не шанс один на миллион. Но на самом деле у худшей команды было только 14% на выигрыш, то есть 86% — что не получится. У «Далласа» было около 2%. Два процента — это не ноль, такие вещи случаются. Когда кто-то утверждает, что «система лотереи не работает», я смотрю на это иначе: цель лотереи — не дать командам мотивацию намеренно проигрывать.

В случае с «Далласом» команда действительно боролась, просто потом травмировались Кайри и Энтони Дэвис, и они оказались в лотерее. Вероятности работают так, как работают — и всё сложилось именно так», — рассказал Сильвер в эфире программы Breakfast Ball.

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