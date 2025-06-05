Адам Сильвер ответил на критику лотереи драфта после победы «Далласа»

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер отреагировал на тот факт, что «Даллас Маверикс» будет выбирать под общим первым номером на предстоящем драфте НБА, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

«Мы называем это лотереей, и иногда кажется, что из-за этого люди воспринимают победу «Далласа» как невероятное везение, чуть ли не шанс один на миллион. Но на самом деле у худшей команды было только 14% на выигрыш, то есть 86% — что не получится. У «Далласа» было около 2%. Два процента — это не ноль, такие вещи случаются. Когда кто-то утверждает, что «система лотереи не работает», я смотрю на это иначе: цель лотереи — не дать командам мотивацию намеренно проигрывать.

В случае с «Далласом» команда действительно боролась, просто потом травмировались Кайри и Энтони Дэвис, и они оказались в лотерее. Вероятности работают так, как работают — и всё сложилось именно так», — рассказал Сильвер в эфире программы Breakfast Ball.