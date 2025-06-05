«Все будут удивлены». Трей Янг не исключил сенсации в финале НБА — 2025

Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг поделился впечатлениями от предстоящей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс», которая начнётся завтра, 6 июня, в 3:30 мск.

«Для нас, болельщиков «Тандер», это будет замечательное завершение сезона. Серия обещает быть захватывающей: команды очень разные и каждая привнесёт свой уникальный стиль игры. «Оклахома» весь год демонстрировала лучший баскетбол — у них глубокий состав, сильная стартовая пятёрка и мощная скамейка. Команду возглавляет один из самых уважаемых тренеров лиги.

В то же время «Индиана» набрала отличную форму и сейчас переживает невероятно яркий период — они не собираются сбавлять обороты. Все будут удивлены, если «Оклахома» уступит, но это не исключено полностью — у «Индианы» есть свои шансы», — приводит слова Янга североамериканской журналист Сэм Эмик в социальной сети X.