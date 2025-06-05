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«Все будут удивлены». Трей Янг не исключил сенсации в финале НБА — 2025

«Все будут удивлены». Трей Янг не исключил сенсации в финале НБА — 2025
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Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг поделился впечатлениями от предстоящей финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс», которая начнётся завтра, 6 июня, в 3:30 мск.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нас, болельщиков «Тандер», это будет замечательное завершение сезона. Серия обещает быть захватывающей: команды очень разные и каждая привнесёт свой уникальный стиль игры. «Оклахома» весь год демонстрировала лучший баскетбол — у них глубокий состав, сильная стартовая пятёрка и мощная скамейка. Команду возглавляет один из самых уважаемых тренеров лиги.

В то же время «Индиана» набрала отличную форму и сейчас переживает невероятно яркий период — они не собираются сбавлять обороты. Все будут удивлены, если «Оклахома» уступит, но это не исключено полностью — у «Индианы» есть свои шансы», — приводит слова Янга североамериканской журналист Сэм Эмик в социальной сети X.

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Комментарии
Новости. Баскетбол
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