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«Поразило». О'Нил рассказал о феноменальной дисциплине Карри и Томпсона в «Голден Стэйт»

«Поразило». О'Нил рассказал о феноменальной дисциплине Карри и Томпсона в «Голден Стэйт»
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил вспомнил своей последний сезон (2013/2014) в НБА, который он провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

«Меня особенно поразило в Стефе и Клее вот что. Я захожу в зал, а они всегда бросают по разным кольцам. Я просто остановился и начал наблюдать за ними. Они бросают и при этом вслух считают. Потом заходят в зал, и счёт иногда сбивается. Я удивился: «Почему он не учитывает некоторые попадания?» Они объяснили: «Если мяч задевает кольцо, бросок не считается». Каждый из них делал по сотне трёхочковых до и после тренировки.

Поэтому, когда люди сейчас видят, как они бросают, это результат тысяч повторений. Серьёзные, вдумчивые тренировки. Это казалось необычным: когда в команде много молодых ребят, обычно бывает конкуренция, разногласия. А эти двое были как одно целое, неразделимы», — рассказал О'Нил в рамках подкаста Out The Mud.

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