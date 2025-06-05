Эксперт назвал критиков уволенного с поста тренера «Нью-Йорка» Тибодо «далёкими от сути»

Североамериканский журналист и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Лоу высказался по поводу претензий в адрес Тома Тибодо, который недавно был уволен с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс».

«Если вы поговорите с Тибодо о ключевых претензиях к его работе, особенно если вы его критикуете, вас ждёт настоящее удивление. Тренеры, которых вы считаете «глупыми» или «отсталыми», быстро дадут понять, насколько вы далеки от сути.

Все вопросы, которые возникают у вас или у меня, он уже давно проанализировал, расписал по пунктам и просчитал на несколько шагов вперёд. Ни одна идея не окажется для него неожиданной или свежей.

Он забыл о баскетболе за один день больше, чем я когда-либо знал. Поэтому, когда вы начинаете высказывать пожелания по поводу того, что, по вашему мнению, ему следовало бы сделать, будьте уверены — он уже давно всё это рассмотрел», — сказал Лоу в рамках собственного подкаста.