«Телосложение женщины. Похож на игрока WNBA». Аренас раскритиковал Карла-Энтони Таунса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас раскритиковал форварда «Нью-Йорк Никс» Карла-Энтони Таунса.

«Это он, это его внешность. Длинные ноги, короткий торс, большие ступни. Он ничего не может с этим поделать, У Таунса телосложение как у настоящего чёртова ублюдка. Он сложен как женщина. Я что-то не так говорю? Таунс сложен как девчонка. У него девичьи бёдра. Он похож на игрока WNBA », — сказал Аренас в эфире своего подкаста Gil's Arena.

В финале Восточной конференции «Нью-Йорк», за который выступает Таунс, проиграл «Индиане Пэйсерс» со счётом 2-4. Позже руководство клуба уволило главного тренера Тима Тибодо. Для Карла-Энтони это был первый сезон в составе «Никс».