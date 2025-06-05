«Не хочу посмотреть на него и назвать неудачником». Чемпион НБА — о Девине Букере

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался о 28-летнем звёздном атакующем защитнике Девине Букере, представляющим коллектив североамериканской лиги «Финикс Санз».

«У него только начинается расцвет. Его прайм-форма активирована. Эта команда никуда не денется… Я не хочу, чтобы когда-нибудь дошло до того, что я посмотрю на него и назову неудачником», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

Букер был выбран на драфте НБА 2015 года под общим 13-м номером клубом «Финикс Санз». За это время он единожды вышел в финал лиги (в 2021-м), где победу одержала команда «Милуоки Бакс» — 4-1. Дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.