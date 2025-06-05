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Видео: Майкл Джордан встретился с уличным артистом в Португалии

Видео: Майкл Джордан встретился с уличным артистом в Португалии
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62-летний легендарный игрок и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан встретился с популярным уличным артистом Лукасом Пиной в Португалии.

Джордан обедал на улице и пообщался с музыкантом, который позже продолжил исполнять песни.

Майкл дебютировал в североамериканской лиге в 1984 году, когда был выбран под третьим номером на драфте командой «Чикаго Буллз» после Хакима Оладжьювона («Хьюстон Рокетс») и Сэма Боуи («Портленд Трэйл Блэйзерс»). За годы выступления в «Чикаго» Джордан пять раз становился самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона, шесть раз признавался MVP финалов, каждый из которых выиграл.

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