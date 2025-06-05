Гилджес-Александер может повторить достижения Абдул-Джаббара, Джордана и О'Нила

26-летний канадский игрок Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, может присоединиться к клубу легендарных баскетболистов, в который входят Карим Абдул-Джаббар, Майкл Джордан и Шакил О'Нил.

В случае, если Гилджес-Александер станет самым ценным игроком (MVP) финала сезона-2024/2025, то повторит редкое достижение легенд, которые в один сезон признавались MVP регулярки, становились лучшим бомбардиром и ценным игроком финала.

Карим Абдул-Джаббар стал первым игроком, которому покорилось это достижение в 1971 году. Джордан сделал это четырежды — в 1991-м, 1992-м, 1996-м и 1998-м — и стал единственным, кто смог попасть в этот «клуб» более одного раза. Последним же, кому удалось сделать это, стал Шакил О'Нил в 2000 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».