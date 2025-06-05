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Фанаты вновь обратили внимание на худобу Луки Дончича после плей-офф НБА

Фанаты вновь обратили внимание на худобу Луки Дончича после плей-офф НБА
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Поклонники 26-летнего словенского защитника Луки Дончича, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», вновь обратили внимание на изменения в его внешности после завершившегося плей-офф североамериканской лиги в сезоне-2024/2025.

В социальных сетях набирает популярность видеоролик из Словении, на котором Лука идёт в спортзал в Любляне.

Дончич был обменян 2 февраля 2025 года из «Даллас Маверикс» в «Лейкерс». В СМИ циркулировали слухи о том, что одной из ключевых причин обмена стала физическая форма Дончича и его лишний вес. «Лос-Анджелес» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.

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