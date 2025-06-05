На дебатах демократов в США обсудили увольнение Тома Тибодо с поста тренера «Нью-Йорка»

В ходе дебатов между представителями демократической партии Соединённых Штатов Америки (США), организованных телеканалом NBC 4, девяти кандидатам, участвующим в июньских выборах, был задан вопрос об их реакции на увольнение главного тренера команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Тима Тибодо во вторник после пяти сезонов у руля.

Из восьми политиков семеро опустили большие пальцы вниз, показав, что они не одобряют это решение.

В их число вошли бывший губернатор Эндрю Куомо и член законодательного собрания штата Зохран Мамдани. Только Майкл Блейк поднял большой палец вверх. «Наша цель — выиграть финал плей-офф, а не попасть в финал конференции», — приводит слова Блейка издание New York Post.