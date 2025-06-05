Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

На дебатах демократов в США обсудили увольнение Тома Тибодо с поста тренера «Нью-Йорка»

На дебатах демократов в США обсудили увольнение Тома Тибодо с поста тренера «Нью-Йорка»
Комментарии

В ходе дебатов между представителями демократической партии Соединённых Штатов Америки (США), организованных телеканалом NBC 4, девяти кандидатам, участвующим в июньских выборах, был задан вопрос об их реакции на увольнение главного тренера команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Тима Тибодо во вторник после пяти сезонов у руля.

Из восьми политиков семеро опустили большие пальцы вниз, показав, что они не одобряют это решение.

В их число вошли бывший губернатор Эндрю Куомо и член законодательного собрания штата Зохран Мамдани. Только Майкл Блейк поднял большой палец вверх. «Наша цель — выиграть финал плей-офф, а не попасть в финал конференции», — приводит слова Блейка издание New York Post.

Сейчас читают:
Уволить Тома Тибодо — самоубийство? Почему «Нью-Йорк» рискует залипнуть в прошлых ошибках
Уволить Тома Тибодо — самоубийство? Почему «Нью-Йорк» рискует залипнуть в прошлых ошибках
Материалы по теме
«Телосложение женщины. Похож на игрока WNBA». Аренас раскритиковал Карла-Энтони Таунса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android