The Ringer представил обновлённый топ-100 игроков НБА. Никола Йокич — на первом месте

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Авторитетное издание The Ringer представило рейтинг игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2024/2025. На протяжении регулярного чемпионата и в межсезонье Билл Симмонс, Райан Руссилло, Зак Лоу, Дэнни Чау, Роб Махони, Майкл Пина и Джастин Верье оценивают баскетболистов.

Рейтинг баскетболистов НБА в сезоне-2024/2025:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

7. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).

8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

10. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

11. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

12. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

13. Энтони Дэвис («Даллас Маверикс»).

14. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).

15. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

...

98. Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»).

99. Джордан Пул («Вашингтон Уизардс»).

100. Брэдли Бил («Финикс Санз»).