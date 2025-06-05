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The Ringer представил обновлённый топ-100 игроков НБА. Никола Йокич — на первом месте

The Ringer представил обновлённый топ-100 игроков НБА. Никола Йокич — на первом месте
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Авторитетное издание The Ringer представило рейтинг игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2024/2025. На протяжении регулярного чемпионата и в межсезонье Билл Симмонс, Райан Руссилло, Зак Лоу, Дэнни Чау, Роб Махони, Майкл Пина и Джастин Верье оценивают баскетболистов.

Рейтинг баскетболистов НБА в сезоне-2024/2025:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
7. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).
8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
10. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
11. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
12. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
13. Энтони Дэвис («Даллас Маверикс»).
14. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
15. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
...
98. Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»).
99. Джордан Пул («Вашингтон Уизардс»).
100. Брэдли Бил («Финикс Санз»).

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