«Оклахома» вышла в финал НБА с одним из самых молодых составов за последние 48 лет

Команда «Оклахома-Сити Тандер» вышла в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в четвёртый раз в истории франшизы — второй раз с момента переезда в Оклахому. «Тандер» являются одной из самых молодых команд в истории североамериканской лиги, которые выходили в финал плей-офф.

Если они победят, то станут вторым самым молодым коллективом (25,56 года), выигравшим финал в истории НБА, уступив лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс» в сезоне-1976/1977 — их средний возраст был равен 25,03, приводит данные аккаунт Crazy Stats в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Индиана Пэйсерс» вышла в финал НБА всего во второй раз с момента вступления в лигу в 1976 году.