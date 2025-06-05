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«Длинноволосый Ману был недоступен». Пирс и Гарнетт оценили уровень Джинобили

«Длинноволосый Ману был недоступен». Пирс и Гарнетт оценили уровень Джинобили
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Чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Гарнетт и Пол Пирс высказались об аргентинском игроке Ману Джинобили, который всю свою карьеру провёл в «Сан-Антонио Спёрс».

«Боже мой, братан. Чёрт возьми, да, Ману входит в топ-75 величайших. Против него было тяжело, я не собираюсь лгать. Он входит в пятёрку самых сложных игроков, которых мне приходилось защищать. Знаете, он был хитёр со своими евростепами. Он был похож на того, кто понял, как выигрывать этим приёмом.

Джинобили просто перешёл на другой уровень, когда он стал использовать евростепы и начал забрасывать мяч. И я подумал: «О, боже». Длинноволосый Джинобили был одним из лучших игроков лиги. Лысый Джинобили был таким же, но длинноволосый Ману был просто недоступен», — приводит слова Пирса издание Clutch Points.

Фото: Brian Bahr/Getty Images

«Длинноволосый Джинобили был абсолютно разносторонен и непредсказуем. Проносил мяч за спиной, обладал прекрасным дриблингом, был великолепен на пик-энд-роллах. А потом вы на полной скорости катите свою задницу в оборону, и вы не знаете, в какую сторону он пойдёт при исполнении евростепа. Если вы ошибётесь, то он упадёт вам на голову. Бум!» — сказал Гарнетт.

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