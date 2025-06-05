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Гилберт Аренас назвал, какие культовые противостояния в финалах НБА не увидели фанаты

Гилберт Аренас назвал, какие культовые противостояния в финалах НБА не увидели фанаты
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас высказался о культовых противостояниях, которые поклонники североамериканской лиги так и не увидели в финалах плей-офф.

«Игра сама иногда лишает нас истории. Тот факт, что мы никогда не видели противостояния Коби и Леброна в финале, Тима Данкана против Кевина Гарнетта», — приводит слова Аренаса издание Clutch Points.

В ночь на 6 июня в НБА начнётся финальная серия, в которой встретятся коллективы «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». В полуфинале представители «Оклахомы» со счётом 4-1 выиграли у «Миннесоты Тимбервулвз», а «Индиана» прошла «Нью-Йорк Никс» — 4-2.

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