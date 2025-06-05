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«Самое важное — уметь правильно реагировать на неудачи». Кириленко — о поражениях

«Самое важное — уметь правильно реагировать на неудачи». Кириленко — о поражениях
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о том, как важно уметь проигрывать.

«Не бывает побед без неудач. Не знаю ни одного спортсмена, который бы не сталкивался с промахами. Тот же Майкл Джордан — икона баскетбола — сам говорил: «Все помнят мои 20 решающих попаданий, когда я выигрывал матч последним броском… но никто не вспоминает огромное количество бросков, которые я промазал».

Мы привыкли видеть только верхушку айсберга — победную картинку. Говорим: «Вот, он выиграл шесть финалов из шести». Но ведь он играл 15 лет. И было очень много моментов, когда что-то не получалось, когда приходилось переживать поражения.

Самое важное — уметь правильно реагировать на неудачи, оставаться спокойным и методично продолжать свою работу», — написал Кириленко в телеграм-канале.

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