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«У команды должен быть план». Казинс раскритиковал «Финикс» за приобретение Дюранта

«У команды должен быть план». Казинс раскритиковал «Финикс» за приобретение Дюранта
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс раскритиковал руководство «Финикс Санз» за приобретение Кевина Дюранта.

«Кевин Дюрант, даже в таком большом возрасте, по-прежнему остаётся очень, очень, очень хорошим игроком. Я думаю, что у любой команды, в которую он переходит, на самом деле есть план. Но я не думаю, что у «Финикса» был план, и мне не нравится, что Кевина Дюранта во многом винят за это. Я не думаю, что у ”Финикса" было что-то задумано, этот обмен изначально не имел смысла.

Одна вещь, которая беспокоит меня в сегодняшней НБА, — это то, что они просто объединяют имена суперзвёзд и думают: «Ах! У нас столько талантов, мы должны побеждать, мы команда-чемпион». Им приходится ждать с самого основания, чтобы по-настоящему собрать команду, а под командой я подразумеваю элементы, которые действительно дополняют друг друга.

Я думаю, именно поэтому у нас есть результат, который мы увидим в финале. Куда вышла две команды, в которых все ребята дополняют друг друга с обеих сторон, это «Индиана» и «Оклахома». Очевидно, что с таким парнем, как Кей Ди, если он попадёт в нужную ситуацию, он сразу же станет одним из тех лучших парней, которые борются за чемпионство», — приводит слова Казинса издание Fadeaway World.

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