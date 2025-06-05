Видео: травмированный одноклубник прервал интервью Халибёртона, чтобы заказать чизбургеры

21-летний американский игрок Джарэйс Уокер, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции форварда, прервал интервью 25-летнего звёздного защитника Тайриза Халибёртона, чтобы сделать заказ.

«Прошу прощения! Можно мне два чизбургера с беконом и картошку фри в «Калверс»?» — сказал Уокер, зайдя на костылях в помещение, где Халибёртон общался с прессой.

«Я принесу. Напиши мне, пожалуйста, полный заказ», — ответил Тайриз.

В ночь на 6 июня в НБА начнётся финальная серия, в которой встретятся коллективы «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». В полуфинале представители «Оклахомы» со счётом 4-1 выиграли у «Миннесоты Тимбервулвз», а «Индиана» прошла «Нью-Йорк Никс» — 4-2.