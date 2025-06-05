Пользователь выиграл солидную сумму на ставке на «Индиану» и может получить ещё больше

Пользователь, делающий ставки на спорт, показал солидный выигрыш. Молодой человек продемонстрировал квитанцию, где указано, что он выиграл $ 30 тыс. за счёт ставки на победу «Индианы Пэйсерс» в финале Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот исход в своё время он поставил $ 1 тыс.

Кроме того, пользователь показал, что сделал ставку на победу «Индианы» в финале НБА. В случае если «Пэйсерс» действительно выиграют, он получит $ 125 тыс.

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Напомним, в финале НБА «Индиана» будет встречаться с «Оклахомой-Сити Тандер». Первый матч команд состоится 6 июня в Оклахома-Сити. Начало — в 3:30 мск.

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