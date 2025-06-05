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«Самый лёгкий путь, который когда-либо был у команды Востока». Эксперт – об «Индиане»

«Самый лёгкий путь, который когда-либо был у команды Востока». Эксперт – об «Индиане»
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Американский аналитик и эксперт Крэйг Картон поделился мнением о пути «Индианы Пэйсерс» к финалу Национальной баскетбольной ассоциации. За Кубок Ларри О'Брайена «Индиана» сразится с «Оклахомой-Сити Тандер».

«Вы победили травмированных «Кавальерс». Вы не играли с «Бостон Селтикс», а встречались с «Никс», которые не были в полном порядке. Вы заслужили выход в эту стадию, но вы попали сюда, пройдя самый лёгкий путь, который когда-либо был у команды Восточной конференции», — сказал Картон в эфире Breakfast Ball.

Напомним, в финале НБА «Индиана» встретится с «Оклахомой-Сити Тандер». Первый матч команд состоится 6 июня в Оклахоме-Сити. Начало – в 3:30 мск.

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