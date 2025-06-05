Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер едва не вытеснил Джордана из топ-3 НБА всех времён по одному показателю

Гилджес-Александер едва не вытеснил Джордана из топ-3 НБА всех времён по одному показателю
Комментарии

Разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал 2960 очков (в рамках регулярного чемпионата и плей-офф).

В истории североамериканской лиги были только три игрока, которые набрали больше очков перед выходом в финальную серию НБА: Майкл Джордан — 2961 очка (сезон-1992/1993), Рик Бэрри — 3051 очко (сезон-1966/1967) и Уилт Чемберлен — 3218 очков (сезон-1963/1964).

Напомним, в финале НБА «Оклахома» встретится с «Индианой Пэйсерс». Первый матч команд состоится 6 июня в Оклахоме-Сити. Начало — в 3:30 мск.

Материалы по теме
Развязка сезона уже здесь! Большой гайд по финалу НБА — 2025
Развязка сезона уже здесь! Большой гайд по финалу НБА — 2025

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android