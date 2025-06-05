Гилджес-Александер едва не вытеснил Джордана из топ-3 НБА всех времён по одному показателю

Разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал 2960 очков (в рамках регулярного чемпионата и плей-офф).

В истории североамериканской лиги были только три игрока, которые набрали больше очков перед выходом в финальную серию НБА: Майкл Джордан — 2961 очка (сезон-1992/1993), Рик Бэрри — 3051 очко (сезон-1966/1967) и Уилт Чемберлен — 3218 очков (сезон-1963/1964).

Напомним, в финале НБА «Оклахома» встретится с «Индианой Пэйсерс». Первый матч команд состоится 6 июня в Оклахоме-Сити. Начало — в 3:30 мск.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: