Леброн — лидер по пяти ключевым показателям в финалах НБА среди действующих игроков

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является лидером сразу по нескольким ключевым показателям в финальных сериях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди действующих игроков.

Джеймс лидирует по количеству набранных очков (1562), подборов (561), перехватов (93), блокшотов (46) и результативных передач (430). Кроме того, отметим, что Леброн лидирует и по количеству сыгранных в финальных сериях матчей (55).

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Лейкерс» завершили выступление после первого раунда плей-офф. Калифорнийский клуб встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил в серии со счётом 1-4.

Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса: