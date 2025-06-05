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Леброн — лидер по пяти ключевым показателям в финалах НБА среди действующих игроков

Леброн — лидер по пяти ключевым показателям в финалах НБА среди действующих игроков
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является лидером сразу по нескольким ключевым показателям в финальных сериях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди действующих игроков.

Джеймс лидирует по количеству набранных очков (1562), подборов (561), перехватов (93), блокшотов (46) и результативных передач (430). Кроме того, отметим, что Леброн лидирует и по количеству сыгранных в финальных сериях матчей (55).

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Лейкерс» завершили выступление после первого раунда плей-офф. Калифорнийский клуб встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил в серии со счётом 1-4.

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