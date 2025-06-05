Паскуаль — перед матчем с ЦСКА в финале ЕЛ: пятая игра может стать ключевой

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем пятом матче с московским ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра состоится в пятницу, 6 июня, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы рады, что снова встретимся с нашими замечательными болельщиками. После двух игр в Москве мы возвращаемся на свою домашнюю арену. Ранее нам удалось вернуть преимущество своей площадки, так что теперь всё сводится к тому, что нам нужно выиграть ещё два матча. Мы должны сделать выводы из предыдущих игр и начать домашнюю встречу с полной концентрацией и уверенностью. Безусловно, пятая игра может стать ключевой в этой серии. Очень надеюсь, что болельщики нас поддержат. Вместе мы можем достичь нашей цели», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед. В настоящий момент счёт в серии равный — 2-2.

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