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Видео: Кейтлин Кларк случайно запустила мяч в фанатов

Видео: Кейтлин Кларк случайно запустила мяч в фанатов
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Разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк запустила резиновый мячик в сторону фанатов. Эпизод случился во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) с клубом «Вашингтон Мистикс». Кейтлин не рассчитала отскок мяча, после чего он полетел в направлении болельщиков.

«Предматчевые шалости с Кейтлин Кларк», — прокомментировала эпизод пресс-служба «Индианы».

Кейтлин Кларк случайно запустила мяч в фанатов:

В настоящий момент Кларк травмирована и участия в матче с «Вашингтоном» не принимала. Игра в итоге закончилась со счётом 85:76 в пользу «Фивер». Ожидается, что спортсменка в скором времени вернётся в строй.

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