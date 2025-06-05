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Владимир Гомельский высказался о возможном уходе из ЦСКА М'Бая и Аврамовича

Владимир Гомельский высказался о возможном уходе из ЦСКА М'Бая и Аврамовича
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу возможного ухода из ЦСКА французского тяжёлого форварда Амата М'Бая и сербского разыгрывающего Алексы Аврамовича. Ранее различные инсайдеры сообщали, что эти игроки могут покинуть ЦСКА.

«ЦСКА не скрывает, что ожидает очередного уменьшения бюджета. Не состоялось и решение Евролиги о допуске ЦСКА к очередному сезону. Естественно, игроки ищут себе новые команды, где и заработают больше, и смогут побороться за желанный титул», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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