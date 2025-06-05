20-летний россиянин Тимофей Рудовский подписал контракт с командой NCAA

20-летний российский форвард Тимофей Рудовский подписал контракт с командой Университета Брайанта Bryant Bulldogs, выступающей в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом информирует пресс-служба спортивного коллектива.

«Рады приветствовать Тимофея в семье «Бульдогов», — говорится в сообщении команды.

Напомним, Тимофей уже играл в США. Спортсмен выступал за школу Sierra Canyon вместе с нынешним игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсом, а в 2023 году был номинирован на премию McDonald's All American.

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