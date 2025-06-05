Дёмин ответил, где бы остался жить, если его поставят перед выбором: в США или в России

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин признался, что, если бы его поставили перед выбором: жить в России или в США, он бы выбрал первый вариант. Также спортсмен заявил, что считает Российскую Федерацию лучшим местом для жизни.

«Что тебя больше всего удивило в Америке? Я даже не знаю. Ничего такого, что прям выделяется для меня. Я больше скучаю по своей стране. Если бы меня поставили перед выбором — жить в Америке или в России, то я 100% выбрал бы родину. Побывал сейчас во многих местах в Америке и в Европе, я могу сказать, что Москва и Россия в целом — это лучшее место для жизни одному или с семьёй, это идеальное место для проживания», — приводит слова Дёмина Mash.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: