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Проживающий в США Дёмин назвал советский фильм, который порекомендовал бы иностранцам

Проживающий в США Дёмин назвал советский фильм, который порекомендовал бы иностранцам
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин признался, что особо не смотрит фильмы и сериалы. Также Егор рассказал, какие советские или российские фильмы он бы порекомендовал иностранцам.

«Фильмы или сериалы? Особо не смотрю, даже американские. Но если бы меня иностранец попросил посоветовать какой-нибудь один фильм на русском языке, то я бы остановил свой выбор на чём-то новогоднем. Например, «Бриллиантовая рука». Мультики посоветовать могу: «Ну, погоди!» — это классика, одни из самых любимых у меня — «Бременские музыканты», «Винни Пух» там, «Смешарики», — приводит слова Дёмина Mash.

Напомним, в настоящий момент Дёмин проживает в США. Спортсмен готовится к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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