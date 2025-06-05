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Кьюбан отреагировал на вопрос Маска о США после конфронтации Илона с Трампом

Кьюбан отреагировал на вопрос Маска о США после конфронтации Илона с Трампом
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Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан отреагировал на недавний опрос, который на своей странице в социальных сетях поднял миллиардер Илон Маск.

«Не пора ли создать в США новую политическую партию, которая будет действительно представлять 80% населения?» — поинтересовался Маск, предложив на выбор два ответа: «да» или «нет».

Кьюбан сделал репост сообщения Маска, а также добавил три смайла в виде галочки, означающей согласие.

Отметим, что отношения между Маском и президентом США Дональдом Трампом в последнее время сильно охладились. Илон продолжает критиковать законопроект Трампа о налогах и расходах, а Дональд выразил «глубокое разочарование» Маском, отметив, что не знает, будут ли между ними когда-нибудь хорошие отношения.

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Реакция Кьюбана на недовольство фанатов «Далласа»:

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