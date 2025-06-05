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«Сделка для блокбастера». Уилкинс — о возможном варианте продолжения карьеры Адетокунбо

«Сделка для блокбастера». Уилкинс — о возможном варианте продолжения карьеры Адетокунбо
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Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс поделился мнением о возможном обмене тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Атланту Хоукс».

«Дуэт Янниса с Треем Янгом в «Атланте»? Чувак, это сделка для блокбастера. Кто бы не хотел Янниса? Я бы солгал, если бы сказал что-то другое. О, боже, ради такого обмена пришлось бы многим пожертвовать», — приводит слова Уилкинса Esports Insider.

В нынешнем сезоне НБА Адетокунбо в общей сложности принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 30,5 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 6,5 передачи.

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