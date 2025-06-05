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Владимир Гомельский ответил, должны ли «Лейкерс» обменять Леброна

Владимир Гомельский ответил, должны ли «Лейкерс» обменять Леброна
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о возможном трансферном ходе клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». У Гомельского поинтересовались, должны ли «озёрники» обменять атакующего защитника Остина Ривза ради центрового, который сейчас необходим команде.

«Лос-Анджелесу» бы куда-нибудь Леброна обменять. Но заинтересованных не будет. А вопрос об обмене кого-нибудь на приличного центра вызывает встречный вопрос: а чем был плох [Энтони] Дэвис», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Лейкерс» завершили выступление после первого раунда плей-офф. Калифорнийский клуб встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил в серии со счётом 1-4. Лёгкому форварду «Лос-Анджелеса» Леброну Джеймсу сейчас 40 лет.

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