Мун — перед пятой игрой финала ЕЛ «Зенит» — ЦСКА: похоже, впереди ключевой матч сезона

Атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун поделился ожиданиями о предстоящем пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Игра состоится в пятницу, 6 июня, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В этой серии всё начинается заново. Уверен, что наши болельщики будут поддерживать нас в пятницу как никогда. Похоже, что впереди ключевой матч сезона. Мы все — «Зенит», мы — одна большая семья. Вперёд, к победе!» — приводит слова Муна пресс-служба «Зенита».

Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед. В настоящий момент счёт в серии равный — 2-2.

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