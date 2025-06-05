«Для меня шок». Дёмин назвал двух звёзд НБА, подписавшихся на него в соцсетях

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин ответил на вопрос по поводу популярности. Спортсмен признался, что некоторые американцы, узнававшие его на улицах, пытались разговаривать с ним на русском языке.

«Да, много людей следят за мной. Это придаёт мне ещё больше ответственности, чтобы я достиг успеха, что я за собой представляю нашу страну. Пару дней назад Яо Мин подписался, Дюрант подписался. Для меня шок, что такие звёзды замечают и уже знают, кто я такой. А так на улице в Юте респектуют, да, даже подходили американцы, которые на русском вели со мной диалог. Для меня никакой проблемы нет пообщаться с кем угодно. Это огромная часть личности, которую я преследую», — приводит слова Дёмина Mash.

Ранее Егор сообщил о решении подать заявку на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Мероприятие пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: