Егор Дёмин ответил, где девушки самые красивые — в России, в Испании или в США

Известный российский баскетболист Егор Дёмин признался, что в настоящий момент уделяет больше всего внимания профессиональной деятельности. При этом спортсмен рассказал, что девушки ему регулярно пишут в социальных сетях.

— Пишут ли девушки в соцсетях?

— Конечно, пишут, но я нейтрально к этому отношусь.

— Ты пожил в России, в Испании и в США. Убедился, что русские девушки самые красивые?

— В целом, скорее всего, да. Но по-разному, тут всё зависит от человека, в первую очередь — от меня. Пока у меня баскетбол на первом месте, — приводит слова Дёмина Mash.

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: