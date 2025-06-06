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Егор Дёмин ответил, где девушки самые красивые — в России, в Испании или в США

Егор Дёмин ответил, где девушки самые красивые — в России, в Испании или в США
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Известный российский баскетболист Егор Дёмин признался, что в настоящий момент уделяет больше всего внимания профессиональной деятельности. При этом спортсмен рассказал, что девушки ему регулярно пишут в социальных сетях.

— Пишут ли девушки в соцсетях?
— Конечно, пишут, но я нейтрально к этому отношусь.

— Ты пожил в России, в Испании и в США. Убедился, что русские девушки самые красивые?
— В целом, скорее всего, да. Но по-разному, тут всё зависит от человека, в первую очередь — от меня. Пока у меня баскетбол на первом месте, — приводит слова Дёмина Mash.

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

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