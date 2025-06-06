Пистиолис высказался о предстоящем пятом матче «Зенита» и ЦСКА в финале Единой лиги

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Игра состоится 6 июня в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Как мы и предполагали, эта серия получается долгой и захватывающей. В сражении двух команд высокого уровня сложно предсказать исход. Мы направляемся в Санкт-Петербург, чтобы постараться перехватить преимущество домашней площадки. Уверен, получится очень интересный матч для болельщиков», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, 2-2.

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