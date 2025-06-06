Пистиолис высказался о предстоящем пятом матче «Зенита» и ЦСКА в финале Единой лиги
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Игра состоится 6 июня в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.
Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Как мы и предполагали, эта серия получается долгой и захватывающей. В сражении двух команд высокого уровня сложно предсказать исход. Мы направляемся в Санкт-Петербург, чтобы постараться перехватить преимущество домашней площадки. Уверен, получится очень интересный матч для болельщиков», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.
В настоящий момент счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, 2-2.
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