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Легенда НБА — о нынешнем игроке: будь он в моей команде, я бы заработал несколько титулов

Легенда НБА — о нынешнем игроке: будь он в моей команде, я бы заработал несколько титулов
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Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс поделился мнением о разыгрывающем «Атланты Хоукс» Трее Янге.

«Хотел бы я, чтобы Трей забивал больше? Ему не нужно забивать больше. Он замечательный баскетболист. Вот что я вам скажу — если бы он был в моей команде, я бы выиграл несколько чемпионств. Как разыгрывающему Трею не обязательно набирать 25 или 30 очков каждый вечер, ведь его работа — задействовать партнёров. Он справляется», — цитирует Уилкинса Esports Insider.

Ранее Уилкинс высказался о возможном варианте продолжения карьеры тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

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Трей Янг побывал на концерте Дрейка:

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