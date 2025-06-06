Легенда НБА — о нынешнем игроке: будь он в моей команде, я бы заработал несколько титулов

Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс поделился мнением о разыгрывающем «Атланты Хоукс» Трее Янге.

«Хотел бы я, чтобы Трей забивал больше? Ему не нужно забивать больше. Он замечательный баскетболист. Вот что я вам скажу — если бы он был в моей команде, я бы выиграл несколько чемпионств. Как разыгрывающему Трею не обязательно набирать 25 или 30 очков каждый вечер, ведь его работа — задействовать партнёров. Он справляется», — цитирует Уилкинса Esports Insider.

Ранее Уилкинс высказался о возможном варианте продолжения карьеры тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

Трей Янг побывал на концерте Дрейка: