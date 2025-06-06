Егор Дёмин дал прогноз относительно своей кандидатуры на драфте НБА — 2025

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин предположил, что на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он будет выбран в первой десятке.

«Считаю, что точно буду в десятке. Уверен в своих силах и думаю, что смогу показать командам, что я способен быть их игроком на высоком уровне. Опять же, возвращаясь к вере, религии. Как оно должно случиться, так оно и случится. В какую команду я попаду, под каким номером меня выберут, значит, оно так и должно быть. Поэтому, если не попаду в десятку, то я не расстроюсь», — приводит слова Дёмина Mash.

Напомним, драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: