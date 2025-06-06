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Названа возможная причина увольнения Тома Тибодо с поста тренера «Нью-Йорка»

Названа возможная причина увольнения Тома Тибодо с поста тренера «Нью-Йорка»
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Центровой и один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс, возможно, сыграл ключевую роль в увольнении главного тренера Тома Тибодо. Об этом заявил руководитель одного из клубов лиги.

«Вспомните, кто выступал за «Тимбервулвз» в момент, когда Тибодо был уволен в 2019 году? Кто тогда представлял интересы Карла-Энтони Таунса? Это был Леон Роуз, нынешний президент «Никс». Я бы не удивился, если бы оказалось, что Таунс прямо сказал Леону Роузу и Джеймсу Долану, что больше не желает работать с Тибодо. Леон всегда внимательно относится к мнению своих игроков, поэтому его так ценили как агента.

Не могу утверждать это с полной уверенностью, но поставил бы крупную сумму на то, что Таунс высказал своё недовольство Леону и Долану по поводу сотрудничества с Тибодо. Их отношения никогда не были простыми. Тибодо предпочитает игроков, которые выкладываются в защите и несут за это ответственность, а Таунс никогда не был таким — он всегда хотел сберечь силы для игры в атаке», — приводит слова руководителя Hoops Wire.

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