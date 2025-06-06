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Шей Гилджес-Александер набрал 19 очков в первой половине матча финала плей-офф НБА

Шей Гилджес-Александер набрал 19 очков в первой половине матча финала плей-офф НБА
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В данный момент проходит первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 57:45 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Перерыв
57 : 45
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам

Примечательно, что разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер набрал 19 очков за первую половину встречи. Кроме того, на счету канадца четыре подбора, два перехвата, одна результативная передача и один блок-шот.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что финальная серия проходит до четырёх побед.

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