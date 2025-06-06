Шей Гилджес-Александер набрал 19 очков в первой половине матча финала плей-офф НБА

В данный момент проходит первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 57:45 в пользу домашней команды.

Примечательно, что разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер набрал 19 очков за первую половину встречи. Кроме того, на счету канадца четыре подбора, два перехвата, одна результативная передача и один блок-шот.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что финальная серия проходит до четырёх побед.