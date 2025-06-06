«Индиана» вырвала победу в концовке у «Оклахомы» в первом матче финала плей-офф НБА

В ночь с 5 на 6 июня мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) закончился первый матч финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 111:110 и повели в серии — 1-0.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 38 очков, пять подборов и три результативные передачи.

У «Индианы» самым результативным стал Паскаль Сиакам. В активе камерунца 19 очков, 10 подборов и три результативные передачи.

Второй матч финальной серии пройдёт в Оклахома-Сити 9 июня.