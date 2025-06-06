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Результаты игрового дня плей-офф НБА 6 июня

Результаты игрового дня плей-офф НБА 6 июня
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В ночь с 5 на 6 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый матч финальной серии плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 29 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 110:111 (счёт в серии 0-1).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 38 очков, пять подборов и три результативные передачи. У «Индианы» самым результативным стал Паскаль Сиакам, в активе камерунца 19 очков, 10 подборов и три результативные передачи.

Второй матч финальной серии пройдёт в Оклахома-Сити 9 июня.

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