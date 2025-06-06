Результаты игрового дня плей-офф НБА 6 июня

В ночь с 5 на 6 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся первый матч финальной серии плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 29 мая:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 110:111 (счёт в серии 0-1).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 38 очков, пять подборов и три результативные передачи. У «Индианы» самым результативным стал Паскаль Сиакам, в активе камерунца 19 очков, 10 подборов и три результативные передачи.

Второй матч финальной серии пройдёт в Оклахома-Сити 9 июня.