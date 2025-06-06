Видео: победный бросок Халибёртона, принёсший победу «Индиане» в первом матче финала НБА

Сегодня, 6 июня, завершился первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 111:110 (1-0) в пользу гостевой команды.

Примечательно, что именно разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон принес своей команде победу решающим броском. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеомоментом этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 14 очков (6 из 13 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые), 10 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+12».