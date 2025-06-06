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Видео: победный бросок Халибёртона, принёсший победу «Индиане» в первом матче финала НБА

Видео: победный бросок Халибёртона, принёсший победу «Индиане» в первом матче финала НБА
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Сегодня, 6 июня, завершился первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 111:110 (1-0) в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

Примечательно, что именно разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон принес своей команде победу решающим броском. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеомоментом этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Халибёртон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 14 очков (6 из 13 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые), 10 подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+12».

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«Индиана» — это чудо. Невероятный бросок на победу в концовке матча финала НБА! Видео
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