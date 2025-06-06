«Индиана» повторила редкое достижение в истории плей-офф НБА
Сегодня, 6 июня, завершился первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра закончилась со счётом 111:110 (1-0) в пользу гостевой команды.
Как отмечает североамериканская журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети X, с 1998 года лишь четырём командам удавалось одержать победу в плей-офф, находясь в роли лидера не более 30 секунд за весь матч.
- «Сан-Антонио Спёрс» в матче №2 финала Западной конференции 1999 года — 10 секунд.
- «Даллас Маверикс» в пятой игре первого раунда плей-офф 2001 года — 30 секунд.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртой игре финала Западной конференции 2002 года — 13 секунд.
- «Индиана Пэйсерс» в первом матче финала НБА 2025 года — 0,3 секунды.
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