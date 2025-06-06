«Индиана» повторила редкое достижение в истории плей-офф НБА

Сегодня, 6 июня, завершился первый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра закончилась со счётом 111:110 (1-0) в пользу гостевой команды.

Как отмечает североамериканская журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети X, с 1998 года лишь четырём командам удавалось одержать победу в плей-офф, находясь в роли лидера не более 30 секунд за весь матч.