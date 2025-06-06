«Я такого не ожидал». Шакил О'Нил отреагировал на 1-й матч финала «Оклахома» — «Индиана»
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил прокомментировал первый матч финальной серии плей-офф НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс», который завершился победой «Индианы» со счётом 111:110 (1-0).
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
«Я такого не ожидал. Думал, что победа будет лёгкой и уверенной… Но они продолжали сражаться до конца. Без сомнения, им удалось вырвать победу», — заявил О'Нил в эфире NBA TV.
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.
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