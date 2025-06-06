«Я такого не ожидал». Шакил О'Нил отреагировал на 1-й матч финала «Оклахома» — «Индиана»

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил прокомментировал первый матч финальной серии плей-офф НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс», который завершился победой «Индианы» со счётом 111:110 (1-0).

«Я такого не ожидал. Думал, что победа будет лёгкой и уверенной… Но они продолжали сражаться до конца. Без сомнения, им удалось вырвать победу», — заявил О'Нил в эфире NBA TV.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 19 набранных очков и 10 подборов. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон, в свою очередь, отметился 14 очками и 10 подборами.