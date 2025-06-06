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Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение «Оклахомы» в 1-м матче финала НБА с «Индианой»

Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение «Оклахомы» в 1-м матче финала НБА с «Индианой»
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (110:111, 0-1) отреагировал на поражение своей команды.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

«Самое важное, что мы поняли — каждая игра уникальна и начинается с чистого листа. Самая значимая игра серии — всегда та, что предстоит сыграть, независимо от предыдущих результатов. Конечно, нам хотелось бы победить сегодня, но нынешний матч — только отправная точка, а не финал. Сегодняшняя встреча позволила нам прочувствовать соперника, и теперь мы должны использовать этот опыт, понять, в чём можем стать лучше, и работать над этим по ходу серии.

Это наш неизменный принцип: расти вместе с серией. Именно в этом и заключается наша задача», — приводит слова Дэйгнолта североамериканский журналист и клубный обозреватель Ник Галло в социальной сети X.

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