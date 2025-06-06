Марк Дэйгнолт прокомментировал поражение «Оклахомы» в 1-м матче финала НБА с «Индианой»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (110:111, 0-1) отреагировал на поражение своей команды.

«Самое важное, что мы поняли — каждая игра уникальна и начинается с чистого листа. Самая значимая игра серии — всегда та, что предстоит сыграть, независимо от предыдущих результатов. Конечно, нам хотелось бы победить сегодня, но нынешний матч — только отправная точка, а не финал. Сегодняшняя встреча позволила нам прочувствовать соперника, и теперь мы должны использовать этот опыт, понять, в чём можем стать лучше, и работать над этим по ходу серии.

Это наш неизменный принцип: расти вместе с серией. Именно в этом и заключается наша задача», — приводит слова Дэйгнолта североамериканский журналист и клубный обозреватель Ник Галло в социальной сети X.