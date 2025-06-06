Гилджес-Александер: «Оклахоме» нужно выиграть ещё четыре матча, им — три. Такова ситуация
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (110:111, 0-1) прокомментировал поражение своей команды.
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
«Эта серия не до одной победы, а до четырёх. Нам нужно выиграть ещё четыре матча, им — три, и такова сейчас ситуация.
Мы должны это ясно понимать: чтобы стать чемпионами, нам нужно одержать четыре победы раньше, чем соперник наберёт три. Всё просто», — цитирует Гилджес-Александера североамериканский журналист и клубный обозреватель Ник Галло в своей социальной сети X.
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