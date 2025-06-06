Гилджес-Александер: «Оклахоме» нужно выиграть ещё четыре матча, им — три. Такова ситуация

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (110:111, 0-1) прокомментировал поражение своей команды.

«Эта серия не до одной победы, а до четырёх. Нам нужно выиграть ещё четыре матча, им — три, и такова сейчас ситуация.

Мы должны это ясно понимать: чтобы стать чемпионами, нам нужно одержать четыре победы раньше, чем соперник наберёт три. Всё просто», — цитирует Гилджес-Александера североамериканский журналист и клубный обозреватель Ник Галло в своей социальной сети X.